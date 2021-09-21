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Единый день голосования

Захарова: Россия готова предоставить ФРГ данные об атаках на избирательную систему РФ

Представитель МИД также сообщила о наличии специально установленного канала по вопросам, связанным с международной информационной безопасностью

МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Москва готова предоставить Берлину информацию об осуществленных с территории ФРГ кибератаках на избирательную систему РФ в случае заинтересованности с германской стороны. Об этом заявила во вторник на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Мы готовы предоставить все имеющиеся данные германской стороне, если будет такая заинтересованность. Мне кажется, после озвученных нами данных такая заинтересованность должна появиться. <...> У нас существует специально установленный канал по таким вопросам, связанным с международной информационной безопасностью. Мы готовы будем ответить на соответствующие запросы германской стороны", - отметила она.

Выборы в Госдуму восьмого созыва прошли в РФ с 17 по 19 сентября. Как сообщала глава ЦИК Элла Памфилова, Центризбирком подвергся мощными кибератаками на свой сайт. Памфилова уточняла, что атаки осуществлялись из США (50%), Германии (25%), России (10%) и Китая (5%). Российский посол в США Анатолий Антонов отмечал, что американская сторона внимательно отнеслась к данным об атаках и запросила у Москвы дополнительную информацию.

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ГерманияРоссияЕдиный день голосованияЗахарова, Мария Владимировна
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