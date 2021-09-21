Единороссы в Адыгее по итогам выборов получили 36% мест в парламенте региона

МАЙКОП, 21 сентября. /ТАСС/. Партия "Единая Россия" набрала на выборах в парламент (Государственный Совет - Хасэ) Адыгеи свыше 66% голосов избирателей, получив 36% мест в высшем законодательном органе республики. Об этом сообщила пресс-служба главы Адыгеи по итогам рабочей встречи главы республики Мурата Кумпилова с председателем ЦИК региона Нурбием Самоговым.

По итогам выборов депутатов Госсовета - Хасэ республики за "Единую Россию" проголосовало 66,73%, это почти 154 тыс. человек. КПРФ получила 17,65% голосов избирателей (более 40,7 тыс. человек), ЛДПР - 7,74 % (почти 18 тыс. человек), партия "Справедливая Россия - Патриоты - За правду" - 6,14% (более 14 тыс. человек), уточнил Самогов.

"В новый созыв парламента республики войдет столько же партий, сколько и в предыдущий. По партийным спискам "Единая Россия" получает 18 мест, КПРФ - четыре места, ЛДПР - два места, "Справедливая Россия - Патриоты - За правду" - одно место. Всего в республиканский парламент избрано 49 депутатов", - говорится в сообщении.

Еще один депутат парламента республики будет избран 19 декабря, поскольку в одном из избирательных округов отсутствовала альтернатива выбора.

По итогам голосования в Госдуму по единому избирательному округу в республике лидирует "Единая Россия", набрав 66,45%, или 154,5 тыс., голосов жителей Адыгеи. КПРФ на выборах депутатов Госдумы поддержали 14,57% (почти 34 тыс. человек), ЛДПР - 6,54% (более 15 тыс. человек). Остальные партии, представленные на выборах депутатов Госдумы, не преодолели в Адыгее пятипроцентный барьер, добавили в пресс-службе главы региона.

В Адыгее с 17 по 19 сентября работали 266 избирательных участков. Всего в республике прошли 20 избирательных кампаний: выборы депутата Госдумы по Адыгейскому одномандатному избирательному округу № 1, нового состава парламента республики, а также 18 кампаний по выборам депутатов представительных органов муниципальных образований.