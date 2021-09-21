Москва и Хартум настроены на поддержание доверительного политического диалога

МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Спецпредставитель президента России по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД Михаил Богданов и его суданский коллега Мохаммед Абдалла подтвердили на заседании российско-суданского рабочего комитета высокого уровня во вторник взаимный настрой двух стран на поддержание доверительного политического диалога.

"Констатировали взаимный настрой Москвы и Хартума на поддержание и впредь доверительного политического диалога и тесной координации внешнеполитических подходов в ООН и на других международных площадках", - говорится в сообщении МИД РФ.

Богданов также подтвердил готовность РФ и далее оказывать Судану содействие в решении проблем республики.