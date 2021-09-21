{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Москва и Хартум настроены на поддержание доверительного политического диалога

Спецпредставитель президента России по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД Михаил Богданов также подтвердил готовность РФ и далее оказывать Судану содействие в решении проблем республики

МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Спецпредставитель президента России по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД Михаил Богданов и его суданский коллега Мохаммед Абдалла подтвердили на заседании российско-суданского рабочего комитета высокого уровня во вторник взаимный настрой двух стран на поддержание доверительного политического диалога.

"Констатировали взаимный настрой Москвы и Хартума на поддержание и впредь доверительного политического диалога и тесной координации внешнеполитических подходов в ООН и на других международных площадках", - говорится в сообщении МИД РФ.

Богданов также подтвердил готовность РФ и далее оказывать Судану содействие в решении проблем республики.

Теги
СуданРоссия
Депутаты Госдумы седьмого созыва примут участие в осенней сессии ПАСЕ
Глава делегации РФ, вице-спикер Госдумы Петр Толстой отметил, что к ее началу они еще будут сохранять полномочия
Читать полностью