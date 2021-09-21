Захарова: структуры ЕС привыкли руководствоваться любой ложью, направленной против России

МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Структуры Евросоюза давно взяли за правило руководствоваться любой критикой в адрес России, сгодится даже прямая дезинформация. Об этом заявила во вторник на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя "каталонский пункт" принятой 16 сентября резолюции Европарламента (ЕП).

"Полагаю, что в евроструктурах уже давно взято за правило: когда речь идет о критике в адрес России, то сгодится все, что угодно - любая ложь, любой вымысел, любая неправда", - отметила она.

Захарова напомнила, что ранее газета The New York Times опубликовала информацию о якобы имевших место контактах соратников бывшего главы правительства Каталонии Карлеса Пучдемона с россиянами в Москве, при этом "запросов от американской газеты до публикации, несмотря на то, что речь шла о международных связях России и ее международной позиции", российской стороне не поступало. "Мы тут же дали опровержение этих материалов и потребовали от американской газеты также опубликовать опровержение", - подчеркнула она.

При этом, как указала дипломат, "большинство европарламентариев" не приняло во внимание ни позицию Москвы, ни позицию официальных структур Мадрида. "По материалам американской газеты Европарламент принимает резолюцию вопреки позиции официальных структур и правоохранительных органов той страны, о которой непосредственно идет речь в этом документе, - продолжила она. - Люди, которые заседают в Европарламенте представляют не только самих себя и не только лоббистские группировки, которые подсовывают им такую чушь. Они представляют свои народы, граждан своих стран. А на самом деле получается, что они не представляют, а подставляют [их] придумыванием такой ереси".

Захарова напомнила, что Москва неоднократно высказывала однозначную позицию по каталонскому вопросу. "Ситуация в Каталонии является исключительно внутренним делом Испании. Мадриду наша позиция прекрасно известна. И в своих отношениях с этим государством мы исходим из безусловного уважения суверенитета и территориальной целостности данного государства", - резюмировала она.

Пучдемон возглавлял правительство Каталонии в момент проведения там незаконного референдума о независимости 2017 года. Вскоре после этого он бежал в Бельгию. По итогам выборов в Европарламент 2019 года Пучдемон смог получить кресло депутата, при этом власти пиренейского королевства просили ЕП приостановить его депутатскую неприкосновенность. На территории Испании действует ордер на арест Пучдемона. Судебные власти Испании добиваются его выдачи по обвинению в подстрекательстве к мятежу и растрате.