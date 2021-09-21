Джабаров: IP-адреса США использовались, чтобы обойти блокировку приложения "Навальный"

МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. IP-адреса США и многих западных стран активно использовались для преодоления блокировки приложения "Навальный". Об этом заявил во вторник член временной комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета и предотвращению вмешательства в суверенные дела РФ Владимир Джабаров.

"Для преодоления блокировки вредоносного приложения, известного как "Навальный", активно использовались чаще всего именно американские IP-адреса <...> Помимо территории США, данного рода противоправная деятельность велась с территории таких стран, входящих в число американских военно-политических партнеров, как Австралия, Болгария, Великобритания, Канада, Чехия, Франция, Германия, Греция, Израиль, Италия, Испания, Литва, Люксембург, Новая Зеландия, Норвегия, ОАЭ, Сингапур, Турция, Украина, Швеция, Южная Корея, Япония", - сказал сенатор на заседании комиссии.

"Конкретные адреса из этой цифровой антироссийской спецоперации есть в нашем распоряжении", - добавил сенатор.

Роскомнадзор 20 августа потребовал удалить приложение "Навальный" из онлайн-магазинов Apple и Google на основании требования Генпрокуратуры РФ ограничить доступ к ресурсам, связанным с Фондом борьбы с коррупцией (ФБК, признан в России НКО-иноагентом и экстремистской организацией). 17 сентября приложение исчезло из онлайн-магазинов компаний.