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Генассамблея ООН
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Слуцкий сообщил, что не получил визу для поездки на ГА ООН в США по неизвестным причинам

Председатель комитета Госдумы по международным делам отметил, что вероятность ее выдачи непосредственно перед вылетом, крайне мала

МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий во вторник сообщил журналистам, что он единственный из российской делегации пока не получил американскую визу для участия в Генеральной Ассамблее ООН.

"Я единственный из всей делегации России на данный момент не получил визу. Вероятность того, что ее дадут непосредственно перед вылетом, крайне мала. Причины задержки посольство США не объясняет", - сказал он.

Глава комитета не исключил, что это может быть связано с наличием его фамилии "в американских черных списках, как и имен многих других российских политиков". "Однако санкции, наложенные в обход ООН, не дают Соединенным Штатам право закрывать въезд официальным лицам РФ на заседания крупнейшей международной организации. Это невыполнение со стороны США своих обязательств как страны пребывания штаб-квартиры ООН, это снова новый виток визовых войн", - констатировал депутат.

"Кроме того, это не первый случай подобных злоупотреблений Вашингтоном визовыми ограничениями, что еще раз заставляет задуматься о том, действительно ли ООН стоит продолжать размещать штаб-квартиру в Нью-Йорке", - резюмировал Слуцкий.

76-я сессия Генассамблеи ООН открылась 14 сентября в штаб-квартире организации в Нью-Йорке. Общие прения пройдут с 21 по 27 сентября.

Теги
СШАГенассамблея ООНСлуцкий, Леонид Эдуардович
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