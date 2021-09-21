В МИД РФ пожелали успеха новому правительству Ливана

МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Россия желает успешной работы новому правительству Ливана и рассчитывает на дальнейшее развитие традиционно дружественных двусторонних связей. Об этом говорится в распространенном во вторник комментарии МИД РФ.

"В Москве желают успеха в работе нового ливанского правительства и рассчитывают на дальнейшее поступательное развитие всего комплекса традиционно дружественных отношений между Россией и Ливаном", - сообщили в дипведомстве.

В министерстве обратили внимание, что перед ливанским кабмином стоят непростые задачи. "От главы правительства и министров потребуются немалые усилия для того, чтобы вывести Ливан из тяжелейшей финансово-экономической ситуации, вернуть страну к нормальной жизни. В повестке дня также создание условий для проведения в срок - в мае будущего года - очередных парламентских выборов", - указали в МИД РФ.

В понедельник правительство национального спасения во главе с премьер-министром Наджибом Микати получило вотум доверия в парламенте Ливана.