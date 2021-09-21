Путин назначил Всеволода Вуколова заместителем министра юстиции РФ

МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении Всеволода Вуколова заместителем главы Минюста РФ, он будет курировать вопросы, связанные с деятельностью Федеральной службы исполнения наказаний РФ. Документ опубликован во вторник на официальном портале правовой информации.

"Назначить Вуколова Всеволода Львовича заместителем министра юстиции РФ", - говорится в указе.

Отмечается, что указ вступил в силу.

Вуколов возглавлял Роструд с 2013 года по 2019 год. С 2019 года по 2020 год был заместителем министра труда и социальной защиты.

По данным Минюста РФ, в последнее время Вуколов занимал в министерстве должность директора Департамента нормативно-правового регулирования, анализа и контроля в сфере исполнения уголовных наказаний и судебных актов. Также он является одним из соавторов концепции создания многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг и был одним из создателей федеральной государственной информационной системы "Работа в России".

"В новой должности он будет курировать вопросы, связанные с деятельностью и законодательным обеспечением ФСИН России", - отмечено в сообщении ведомства.