Инаугурация победившего на выборах главы Тульской области Дюмина пройдет 22 сентября

ТАСС, 21 сентября. Инаугурация Алексея Дюмина, одержавшего победу на выборах губернатора Тульской области с результатом в 83,58% голосов, пройдет 22 сентября. Об этом во вторник сообщает правительство региона.

"22 сентября в Туле состоится церемония вступления Алексея Дюмина в должность губернатора Тульской области", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы региона, трансляция инаугурации будет доступна в социальных сетях областного правительства.

Выдвинутый в порядке самовыдвижения губернатор Алексей Дюмин, возглавляющий регион с 2016 года, получил на выборах 83,58% голосов избирателей.