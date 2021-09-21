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Единый день голосования

Инаугурация победившего на выборах главы Тульской области Дюмина пройдет 22 сентября

Он победил на выборах с результатом в 83,58% голосов

ТАСС, 21 сентября. Инаугурация Алексея Дюмина, одержавшего победу на выборах губернатора Тульской области с результатом в 83,58% голосов, пройдет 22 сентября. Об этом во вторник сообщает правительство региона.

"22 сентября в Туле состоится церемония вступления Алексея Дюмина в должность губернатора Тульской области", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы региона, трансляция инаугурации будет доступна в социальных сетях областного правительства.

Выдвинутый в порядке самовыдвижения губернатор Алексей Дюмин, возглавляющий регион с 2016 года, получил на выборах 83,58% голосов избирателей.

Теги
РоссияЕдиный день голосованияДюмин, Алексей ГеннадьевичТульская область
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