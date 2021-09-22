Лавров начинает программу участия в сессии Генассамблеи ООН

ООН, 22 сентября. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров начинает очное участие в неделе высокого уровня 76-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. В прошлой, юбилейной сессии Генассамблеи Лавров участвовал лишь в онлайн-формате из-за введенных на фоне пандемии санитарных мер.

Помимо намеченного на 25 сентября выступления, программа министра традиционно включает двусторонние встречи с зарубежными коллегами. В предыдущие годы подобные беседы на полях исчислялись десятками, на этот раз коронавирус также не станет помехой. Уже на 22 сентября намечена встреча глав внешнеполитических ведомств "пятерки" постоянных членов СБ ООН и генерального секретаря всемирной организации Антониу Гутерриша.

Как сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, у Лаврова запланировано около 25 встреч с руководителями иностранных делегаций. Намечены контакты с генеральным секретарем ООН, с коллегами из Великобритании, Сирии, Франции, Египта, Кубы, Словакии, Польши, при этом запросов на встречи с российским министром очень много, и некоторые из них находятся еще в стадии проработки. А вот переговоры с госсекретарем США Энтони Блинкеном пока не запланированы.

Ранее о намерении пообщаться с российским коллегой заявил глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан, основными темами обозначив ситуацию в Афганистане и Украине, а также иранскую ядерную сделку. Происходящее в Афганистане после захвата там власти радикальным движением "Талибан" (запрещено в РФ) стало одной из наиболее острых тем международной повестки. В Москве уже не раз заявляли, что США и их союзники должны взять на себя основные расходы по постконфликтному восстановлению страны. На запланированных в Нью-Йорке встречах Лаврова вопросы содействия Афганистану и развития обстановки там могут занять видное место.

В МИД РФ ранее указали, что личные контакты с зарубежными партнерами "остаются незаменимым элементом дипломатического искусства". "Именно они дают возможность странам с разными, подчас диаметрально противоположными интересами находить компромиссы по ключевым вопросам мирового развития", - убеждены в дипведомстве.

Тем не менее из-за пандемии работа делегаций и освещающих событие журналистов будет отличаться от привычной. Так, временные аккредитации СМИ не выдавали, и работать в штаб-квартире ООН смогут только те представители прессы, которые располагают здесь собственными бюро. А вот у делегатов проблем с доступом не возникнет: в ООН уже заверили, что доказывать наличие вакцинации не потребуется. Однако за пределами штаб-квартиры всемирной организации могут возникнуть сложности, поскольку, к примеру, кафе и рестораны Нью-Йорка принимают лишь тех посетителей, которые привились одобренными в США препаратами. Строгость этих мер уже почувствовал на себе президент Бразилии Жаир Болсонару: прибывший на сессию ГА ООН бразильский лидер, по сообщениям СМИ, был вынужден обедать на улице, поскольку не привит от коронавируса.

Планы и принципы

Как указали в российском внешнеполитическом ведомстве, Москва на сессии ГА будет традиционно руководствоваться "необходимостью укрепления центральной координирующей роли ООН в мировых делах". "Вот уже более 75 лет всемирная организация несет в себе дух подлинной многосторонности, и наша общая задача - содействовать укреплению ее авторитета и повышению практической отдачи от ее деятельности", - считают в МИД РФ.

В Москве не раз отмечали, что ООН остается безальтернативной площадкой для совместного ответа на актуальные угрозы. "Особое значение такая работа приобретает на фоне нарастания трансграничных вызовов в различных сферах - от борьбы с терроризмом до противодействия рискам международной информационной безопасности", - добавили в МИД.

Российские представители, в частности, Лавров, не раз обращали внимание на попытки государств Запада подорвать авторитет ООН, подменить принципы организации неким придуманным ими "миропорядком, основанным на правилах". "В этой связи выступаем со всеобщим призывом отказаться от односторонних действий и осознать, что только приверженность равноправному сотрудничеству и способность слышать друг друга позволят нам успешно пройти текущие испытания", - заявили в российском МИД.