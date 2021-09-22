Совфед осудил политику Запада, препятствующую борьбе с терроризмом

МОСКВА, 22 сентября. /ТАСС/. Совет Федерации принял на пленарном заседании в среду заявление о необходимости объединения усилий международного сообщества в противодействии терроризму, в документе сенаторы отметили деструктивную политику стран Запада, фактически поддерживающих применение силы и террористических методов против суверенных государств.

"В последнее время наметилась опасная тенденция применения силы и террористических методов против суверенных государств. Поддерживаемая коллективным Западом агрессивная политика привела к реальным попыткам украинских властей совершать и поощрять совершение диверсий на территории России, в том числе в Республике Крым и ряде других субъектов Российской Федерации, организовывать энергетическую и водную блокады Крымского полуострова. Вместо неукоснительного выполнения Минских соглашений Украина фактически предпочла язык грубой силы в качестве основного инструмента "диалога" с жителями Донбасса", - говорится в заявлении.

Сенаторы констатируют, что "подобная политика, проводимая странами Запада, деструктивна", только действия государств, основанные на международном праве, могут быть эффективны в борьбе с терроризмом. В качестве примера парламентарии приводят ситуацию, сложившуюся несколько лет назад в Сирии. "Благодаря поддержке Российской Федерации, оказанной этому государству в соответствии с действующими международными обязательствами, большая часть территории Сирии была освобождена от террористов", - говорится в документе.

В нем также отмечается, что формирование единого фронта антитеррористической борьбы было сорвано из-за односторонних действий государств Запада, которые вместо борьбы с терроризмом поддерживали антиправительственные силы в целом ряде государств Ближнего Востока, Африки, Латинской Америки.

"Пренебрежение международным правом, грубое вмешательство со стороны США и их союзников во внутренние дела суверенных государств создали условия для резкой активизации терроризма в мире. Так, односторонние действия США и их союзников оказались катастрофическими для Афганистана. За почти 20 лет военного присутствия в этом государстве США не смогли решить ни одной проблемы оказавшейся под их контролем страны. При этом число жертв среди гражданского населения в ходе военных действий на территории Афганистана превысило статистику жертв терроризма, а объем производства героина вырос в несколько раз", - указывают парламентарии.

Парламентское измерение борьбы с терроризмом

Сенаторы напомнил, что 28 сентября 2015 года с трибуны Генассамблеи ООН президент России Владимир Путин предложил создать "по-настоящему широкую международную антитеррористическую коалицию". "Эта инициатива сохраняет актуальность и сегодня. Совет Федерации <...> считает важным придать ей парламентское измерение. Первые шаги в этом направлении обсуждались в ходе первого глобального парламентского саммита по борьбе с терроризмом, прошедшего 9 сентября 2021 года в Вене.

"Совет Федерации <...> констатирует важность усиления противодействия терроризму путем сотрудничества с региональными организациями, такими как Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), Содружество Независимых Государств (СНГ), Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), Шанхайская организация сотрудничества (ШОС). Доказал свою эффективность специальный комитет по противодействию терроризму Парламентской ассамблеи Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ПА ОБСЕ), созданный по инициативе нашей страны", - отмечается заявлении.

Совфед также призвал к продолжению обсуждения проблем противодействия терроризму в ходе Всемирной конференции по межкультурному и межрелигиозному диалогу, которая пройдет 16-18 мая 2022 года в Санкт-Петербурге. Согласно принятому постановлению СФ, заявление будет направлено в ООН, парламенты государств - членов ООН и международные парламентские организации.