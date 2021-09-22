Источник: Слуцкий не примет участие в мероприятиях ГА ООН из-за невыдачи ему визы

МОСКВА, 22 сентября. /ТАСС/. Председатель комитета Госдумы по международным делам седьмого созыва Леонид Слуцкий не будет принимать участие в мероприятиях 76-й сессии Генассамблеи ООН из-за того, что ему так и не была выдана виза. Об этом ТАСС сообщил источник, знакомый с планами главы комитета.

"Леонид Эдуардович не сможет отправиться в Нью-Йорк, где проходит сессия Генассамблеи ООН, так как до вылета посольство США так и не выдало ему визу, причины никто не объяснил", - сказал собеседник агентства, уточнив, что паспорт Слуцкого все еще находится в посольстве.

Ранее Слуцкий сообщил журналистам, что из всей российской делегации он единственный, кому не была выдана виза. Глава комитета не исключил, что это может быть связано с наличием его фамилии "в американских черных списках, как и имен многих других российских политиков". По его словам, "это не первый случай подобных злоупотреблений Вашингтоном визовыми ограничениями, что еще раз заставляет задуматься о том, действительно ли ООН стоит продолжать размещать штаб-квартиру в Нью-Йорке".

76-я сессия Генассамблеи ООН открылась 14 сентября в штаб-квартире организации в Нью-Йорке. Общие прения пройдут с 21 по 27 сентября.