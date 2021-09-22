Единороссы набрали 33,56% на выборах в Госдуму в Пермском крае по данным 100% протоколов

ПЕРМЬ, 22 сентября. /ТАСС/. Партия "Единая Россия" набрала 33,56% голосов избирателей в Пермском крае на выборах депутатов Госдумы в результате обработки 100% протоколов участковых избирательных комиссий, сообщили в избирательной комиссии края.

"Всероссийская политическая партия "Единая Россия" - 259 942 голоса избирателей, или 33,56%", - говорится в распространенном сообщении.

Как уточнили в пресс-службе краевого избиркома, КПРФ получила 22,75% голосов, "Справедливая Россия - За правду" - 10,79%, ЛДПР - 9,85%, партия "Новые люди" - 8,64%. Остальные партии набрали меньше 4%.

В четырех одномандатных округах на выборах в Госдуму в регионе победу одержали также представители "Единой России". Так в 58-м округе победителем признан Игорь Шубин с результатом 29,99% голосов избирателей. В 59-м округе победителем стал Роман Водянов с результатом 30,51% голосов избирателей. Дмитрий Скриванов в 60-м округе получил 30,15% голосов избирателей при явке 37,47%. Ирине Ивенских в округе № 61 поддержку оказали 25,17% избирателей.

С 17 по 19 сентября 2021 года в регионе проходили выборы депутатов Государственной думы, Законодательного собрания Пермского края, городской думы Перми, а также выборы в органы власти муниципалитетов региона.