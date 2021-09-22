МИД РФ: талибы подчеркнули важность продвижения отношений с Россией, Китаем и Пакистаном

МОСКВА, 22 сентября. /ТАСС/. Представители запрещенного в РФ движения "Талибан" на консультациях в Кабуле 21-22 сентября со спецпредставителями президента России, МИД КНР и премьер-министра Пакистана подчеркнули важность отношений с тремя странами в контексте ситуации в Афганистане. Об этом говорится в распространенном в среду сообщении МИД РФ.

"Талибская сторона подчеркнула особое внимание к продвижению отношений с Россией, Китаем и Пакистаном, акцентировала ответственную роль трех стран в укреплении мира и безопасности в Афганистане", - указывается в документе.

Консультации состоялись по приглашению талибских властей. Россию представлял Замир Кабулов, Китай - Юэ Сяоюн, Пакистан - Мохаммад Садик. Они были приняты исполняющими обязанности премьер-министра Мохаммадом Хассаном, министра иностранных дел Ахмадуллой Муттаки, министра финансов Хидаятуллой Бадри, другими официальными лицами.

"Достигнута договоренность о поддержании конструктивных контактов в интересах мира и процветания Афганистана, стабильности и развития региона. Спецпредставители также провели встречу с бывшим президентом Афганистана Хамидом Карзаем и бывшим председателем Высшего совета по национальному примирению Абдуллой Абдуллой. Были рассмотрены усилия по продвижению мира и стабильности в стране", - отмечается в сообщении.

Спецпредставители России, КНР и Пакистана договорились поддерживать конструктивные контакты в интересах Афганистана и стабильности в регионе. "Достигнута договоренность о поддержании конструктивных контактов в интересах мира и процветания Афганистана, стабильности и развития региона. Спецпредставители также провели встречу с бывшим президентом Афганистана Хамидом Карзаем и бывшим председателем Высшего совета по национальному примирению Абдуллой Абдуллой. Были рассмотрены усилия по продвижению мира и стабильности в стране", - отмечается в документе.