Алексей Дюмин вступил в должность губернатора Тульской области

"Ровно пять лет назад, вступая в должность, думал, что мне оказано колоссальное доверие. Оправдать его и сохранить - для меня это было делом чести. И сегодня я хочу сказать все вам огромное спасибо за поддержку, за понимание, за участие и за ответственность", - сказал Дюмин на церемонии в Доме дворянского собрания в Туле.

Глава региона принес торжественную присягу, заверив ее подписью. "Я, Дюмин Алексей Геннадьевич, вступая в должность, торжественно клянусь соблюдать Конституцию Российской Федерации, законодательство Российской Федерации, устав Тульской области и законы Тульской области, уважать и сохранять права человека и гражданина, верно служить народу", - сказал Дюмин.

В церемонии принял участие полномочный представитель президент РФ в Центральном федеральном округе Игорь Щеголев. По его словам, за прошедший губернаторский срок Дюмин проявил сильные лидерские качества, в регионе были реализованы крупные инвестиционные и социальные проекты. "За последние пять лет в экономику области привлечено порядка 700 млрд рублей инвестиций, созданы особая экономическая зона "Узловая", территории опережающего социально-экономического развития в двух моногородах, оказана поддержка созданию крупных производств", - отметил Щеголев.

Он также обозначил приоритетные направления в работе властей региона на ближайшие годы. "Во-первых, улучшать демографическую ситуацию, как в части рождаемости, так и в отношении смертности. Во-вторых, увеличивать реальные доходы граждан, в-третьих - использовать уже созданные инвестиционные возможности, реализовать потенциал промышленности, сельского хозяйства, туристической отрасли", - добавил Щеголев.

Выборы губернатора Тульской области проводились в связи с истечением срока полномочий Алексея Дюмина, избранного на эту должность в сентябре 2016 года. Голосование в 2021 году проходило 17-19 сентября, по его итогам Дюмин, участвуя в выборах как самовыдвиженец, набрал 83,58% голосов. На должность главы региона претендовали еще три кандидата. Владимир Исаков (КПРФ) получил 8,97% голосов, Владимир Ростовцев (Партия пенсионеров) - 3,05%, Юрий Моисеев ("Коммунисты России") - 2,77%. Явка избирателей на выборах губернатора составила 52,85%.