Памфилова: онлайн-голосование в будущем будет проводиться только на федеральной платформе

МОСКВА, 22 сентября. /ТАСС/. Председатель Центризбиркома России Элла Памфилова сообщила, что в будущем дистанционное электронное голосование (ДЭГ) будет применяться только на федеральной платформе, столице придется подчиняться общим правилам.

"Мы проводили электронное голосование в других регионах на федеральной платформе, и ни одного замечания или жалобы ни в одном из регионов нет, ни у кого не вызывают сомнения результаты. Москве законом было предоставлено право проводить электронное голосование на mos.ru", - сказала Памфилова в эфире радиостанции "Коммерсант FM" в среду.

По ее словам, столица настаивала на целом ряде дополнительных опций, и ЦИК дал ей такую возможность, однако это привело к усложнению программы. "Москва сейчас сама разберется, и потом ЦИК расскажет все выявленные нюансы. Мы этого ждем. Дальше, конечно, ситуация изменится, будет единая федеральная платформа. Мы будем расширять возможность голосования регионов именно на общей платформе. В конце концов, Москве придется подчиняться общим правилам. Закон о наделении [Москвы] таким правом [проводить ДЭГ на собственной платформе] не бесконечен", - отметила глава ЦИК.

Выборы в Госдуму восьмого созыва проходили в течение трех дней - 17, 18 и 19 сентября. Дистанционное электронное голосование на федеральной платформе прошло в шести регионах: Севастополе, Курской, Мурманской, Нижегородской, Ростовской и Ярославской областях. Дистанционное голосование в городе Москве проводилось на собственной платформе.