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Единый день голосования

Клишас заявил, что пересчет результатов онлайн-голосования в Москве невозможен

Глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству отметил, что протоколы уже подписаны соответствующими комиссиями

МОСКВА, 22 сентября. /ТАСС/. Пересчет голосов, отданных в процессе онлайн-голосования на выборах депутатов Госдумы в Москве, невозможен, протоколы подписаны соответствующими комиссиями. Об этом ТАСС заявил в среду глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас.

"Никакой пересчет голосов невозможен. Итоги подведены. Протоколы подписаны соответствующими комиссиями", - сказал сенатор.

Дистанционное электронное голосование проводилось с 08:00 17 сентября до 20:00 19 сентября. Более 2 млн москвичей, которые успешно зарегистрировались для участия в электронном голосовании до 13 сентября, были исключены из списков избирателей на участках, бумажный бюллетень им выдать не могли. Итоговая онлайн-явка составила 96,5%, выдано 1 943 590 бюллетеней.

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