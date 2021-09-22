Кремль не будет раскрывать детали обсуждения лидерами РФ и США слов Байдена об "убийце"

МОСКВА, 22 сентября. /ТАСС/. Кремль не будет раскрывать прессе детали обсуждения в одном из телефонных разговоров между президентами России и США Владимиром Путиным и Джо Байденом слов американского лидера об "убийце". Об этом заявил в среду представителям СМИ пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков, комментируя описание этого эпизода в новой книге журналиста Боба Вудворда.

"Эта тема затрагивалась в ходе одного из телефонных разговоров [Путина и Байдена]. Вместе с тем не считаем возможным делиться с журналистами содержанием телефонных разговоров двух президентов свыше того, что нами было изложено в соответствующем сообщении для СМИ", - сказал Песков.

Ранее сам Путин заявлял, что Байден после известного резкого заявления ему позвонил и они объяснились. "Меня эти объяснения устроили", - рассказал российский лидер журналистам после саммита РФ и США в Женеве в июне.

Согласно фрагменту книги Вудворда "Опасность" (Peril), приведенному в понедельник телеканалом ABC, во время телефонного разговора двух лидеров, состоявшегося 13 апреля, Байден заявил Путину, что слова об "убийце" не были чем-то преднамеренным.

Президент США в марте в интервью телекомпании ABC, в частности, заявил, что российское руководство должно будет "заплатить цену" в связи с приписываемыми Москве попытками вмешательства в американские выборы. Кроме того, Байден ответил утвердительно на вопрос, считает ли он Путина "убийцей".