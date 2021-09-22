Правоохранители оценят действия главы участка в Крыму, где аннулированы итоги выборов

СИМФЕРОПОЛЬ, 22 сентября. /ТАСС/. Правоохранительные органы дадут оценку действиям председателя участковой избирательной комиссии в Крыму, где были допущены нарушения, приведшие к аннулированию результатов выборов, сообщил журналистам глава крымской избирательной комиссии Михаил Малышев.

Ранее сообщалось, что результаты выборов отменены на одном из участков в Республике Крым.

"Были обращения о нарушениях, самое серьезное нарушение - по 288-му участку в городе Симферополе, где нам пришлось не только выехать и убедиться в том, что нарушения имели место быть, но и, как следствие, на этом участке выборы были признаны недействительными, мы отменили решение, которое принимала участковая комиссия. <…> Обратились в правоохранительные органы для оценки действий, в частности, председателя этой комиссии, чтобы они дали оценку этому действию", - сказал Малышев.

Он добавил, что также информация передана в ЦИК РФ. "Они проанализировали то решение, которое было принято, и дали оценку, что было правильное решение и правильные действия", - отметил глава регионального избиркома.

В дни голосования в Крыму работал 1 131 избирательный участок (в том числе 260, оборудованных комплексами обработки избирательных бюллетеней) и еще один дополнительный в международном аэропорту Симферополя, где могли проголосовать туристы. Также в воскресенье открылись 37 дополнительных участков в больницах и один в СИЗО города Симферополя.

Всего в республике около 1,5 млн избирателей. Были зарегистрированы более 12 тыс. избирателей из других регионов, наибольшее количество прикреплены к участкам в курортных городах Алуште, Евпатории, Керчи, а также в Симферопольском и Ленинском районах. Кроме выборов в Госудуму, дополнительные выборы по отдельным одномандатным округам проходят в трех муниципалитетах: Ялтинский горсовет, Феодосийский горсовет, Уютненский сельский совет Сакского района.