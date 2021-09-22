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Единый день голосования

Володин призвал избранных от Саратовской области депутатов отчитываться о своей работе

Такие отчеты "необходимы, чтобы знать проблемы, решать их, понимать, какие взяты обязательства и что необходимо контролировать", отметил спикер ГД

САРАТОВ, 22 сентября. /ТАСС/. Избранные в Госдуму депутаты от Саратовской области должны будут отчитываться перед жителями о проделанной работе, сообщается в Telegram-канале спикера Госдумы седьмого созыва Вячеслава Володина "Володин. Саратов", посвященном проектам Володина в регионе.

"Важный момент - обязательные отчеты депутатов о работе перед жителями Саратовской области. Они необходимы, чтобы знать проблемы, решать их, понимать, какие взяты обязательства и что необходимо контролировать. Это обратная связь с жителями", - приводятся в сообщении слова Володина.

Уточняется, что у депутатов-одномандатников работа строится по территориальному принципу, в рамках округа. "Что касается избранных депутатов по общеобластному партийному списку "Единой России", необходимо было определиться, какие за ними будут закреплены районы области, как выстроить работу, чтобы она была наиболее эффективна", - процитировали Володина в паблике.

Отмечается, что также обсудили вопрос о вхождении депутатов в профильные комитеты Государственной думы: Глеб Хор войдет в комитет по бюджету и налогам, Виктор Кидяев - в экономический, Виталий Ефимов - в комитет по транспорту. Николай Панков займется вопросами сельского хозяйства, Александр Стрелюхин - ЖКХ. Андрей Воробьев будет работать в комитете по промышленности.

В Саратовской области прошли выборы в Госдуму и выборы муниципальных депутатов. В течение трех дней - 17, 18 и 19 сентября - работали 1 811 избирательных участков, в том числе 35 временных - в больницах, СИЗО, воинских частях.

Теги
Володин, Вячеслав ВикторовичРоссияЕдиный день голосованияСаратовская область
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