Матвиенко не видит дискриминации в отношении СМИ в рамках закона об иноагентах

МОСКВА, 22 сентября. /ТАСС/. Некоммерческие и неправительственные организации, а также СМИ, получающие финансирование из-за рубежа, должны быть открыты перед обществом, никакой дискриминации в отношении в них в рамках закона об иноагентах в России нет. Об этом журналистам заявила в среду председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

"Граждане должны знать, что организация использует зарубежное финансирование, должны быть открыты отчеты этих организаций. Они должны публиковать отчеты, сколько они получили финансовых ресурсов, из каких стран, на что потратили. Должна быть прозрачность и открытость перед обществом.

Но при этом никакой дискриминации по отношению к таким организациям или средствам массовой информации нет", - сказала она.

Спикер Совфеда отметила, что законодательство об иноагентах - установившаяся общемировая практика.

"Если это организация, занимающаяся вопросами социальной защиты граждан, здравоохранения, гуманитарными проектами в сфере культуры, пожалуйста, мы только рады и поддерживаем такого рода проекты. Но когда идет речь об их участии в политических процессах, то это уже суверенное право любого государства защитить себя. Это своего рода вмешательство извне в политические процессы страны", - сказала Матвиенко.

"Но работать над совершенствованием правоприменительной практики, безусловно, нужно, здесь мы будем работать вместе и с Общественной палатой, и с СПЧ", - заключила председатель верхней палаты парламента.

Матвиенко добавила, что Совет Федерации может скорректировать закон об иноагентах по итогам мониторинга правоприменительной практики в рамках прошедшей избирательной кампании, но речь о полной его отмене не идет. "Совет Федерации по итогам этой выборной кампании проведет мониторинг правоприменительной практики [закона об иноагентах], если в чем-то [есть] двойное трактование или неправильное применение и нужно будет уточнить закон, мы готовы его уточнить. Но речи об отмене вообще закона об иноагентах не идет", - сказала она.

Спикер Совфеда сообщила, что в ходе этих выборов специально интересовалась и убедилась, что представители тех СМИ, которые были признаны иноагентами, "наравне с другими журналистами участвовали в процессе избирательной кампании". "Там, куда были допущены все журналисты, они имели такое же право доступа. Я знаю, в одной из партий был зарегистрирован кандидат, который был признан иноагентом", - констатировала она.

Матвиенко подчеркнула, что сейчас главное, чтобы в правоприменительной практике не было перегибов. "Минюст перед тем, как включать организацию в список иноагентов, тщательнейшим образом анализирует все, это подтверждается фактическим материалом, это подтверждается источниками зарубежного финансирования. Но если организация или СМИ не согласны с решением Министерства юстиции, они имеют возможность опротестовать это в судебном порядке", - добавила председатель верхней палаты парламента.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее призвал набраться терпения до начала работы нового парламента, чтобы вести диалог по вопросу признания СМИ иноагентами. Представитель Кремля также не исключал, что закон об иноагентах может быть скорректирован, если правоприменительная практика покажет такую необходимость.

Закон о СМИ-иноагентах

Закон о СМИ-иноагентах в России был принят в 2017 году, вскоре после того, как Минюст США потребовал от RT America (филиала российской телекомпании) зарегистрироваться в качестве иностранного агента на территории Соединенных Штатов. На СМИ-иноагентов были распространены те же требования, что и на некоммерческие организации, признанные иностранными агентами. Они обязаны предоставлять данные о персональном составе руководства, расходовании средств, аудиторской проверке, а также маркировать свои материалы с указанием статуса СМИ-иноагента.

20 августа Минюст включил в реестр иноагентов телеканал "Дождь", издание "Важные истории" и семь журналистов.