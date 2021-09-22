Руденко заявил, что у Майи Санду есть интерес посетить Москву

МОСКВА, 22 сентября. /ТАСС/. Президент Молдавии Майя Санду заинтересована в посещении Москвы с официальным визитом, но должны созреть необходимые условия и конкретная повестка для переговоров на высшем уровне. Об этом заявил в интервью ТАСС замглавы МИД России Андрей Руденко.

"Мы знаем о том, что с ее стороны был проявлен интерес нанести визит в РФ. Думаю, когда для этого созреют все необходимые условия, такой визит может состояться, - указал он. - Для этого нужно иметь конкретную повестку дня, над которой будем работать совместно с молдаванами".

По словам замминистра, любой визит такого уровня "должен быть хорошо подготовлен". "Нужно определить программу такого визита, договоренности, которые можно заключить, - продолжил Руденко. - В настоящее время президент Санду вплотную занимается больше внутренними проблемами, которых в Молдавии накопилось немало".

Ранее в сентябре Санду объявила, что пока не планирует рабочую поездку в Россию, так как требуется предварительная подготовительная работа. В августе Кишинев по ее приглашению посетил замглавы администрации президента РФ Дмитрий Козак. Он выразил удовлетворение переговорами с Санду и отметил, что на встрече обсуждалась приднестровская проблематика, двусторонняя торговля, контракт с "Газпромом", а также другие вопросы. По его словам, Москва готова к взаимовыгодному сотрудничеству.