Замглавы МИД РФ: размещение беженцев из Афганистана в Центральной Азии исключать нельзя

МОСКВА, 22 сентября. /ТАСС/. Размещение беженцев из Афганистана в Центральной Азии в гуманитарных целях исключать нельзя, но решение остается за странами региона. Об этом заявил в интервью ТАСС замглавы МИД России Андрей Руденко.

"Право решать, что делать с беженцами из Афганистана, в первую очередь принадлежит странам региона. Действительно, с их стороны выражалась обеспокоенность тем, что наплыв беженцев может привести к увеличению рисков террористических угроз, - отметил замминистра. - Поэтому они относились очень осторожно к этой теме. Но тем не менее, насколько я понимаю, случаев размещения каких-то категорий афганских беженцев в гуманитарных целях нельзя исключать. Но это, еще раз, компетенция стран Центральной Азии".

Движение "Талибан" (запрещено в РФ) развернуло масштабную операцию по установлению контроля над Афганистаном после объявления США весной 2021 года о решении вывести оттуда свои вооруженные силы. 15 августа радикалы без боя вошли в Кабул, а президент Ашраф Гани покинул страну. 6 сентября талибы объявили об установлении контроля над всей афганской территорией, а 7 сентября огласили состав временного правительства.