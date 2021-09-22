Первое заседание Заксобрания Петербурга седьмого созыва состоится 29 сентября

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 22 сентября. /ТАСС/. Первое заседание Законодательного собрания Санкт-Петербурга седьмого созыва пройдет 29 сентября. Об этом в среду на брифинге в городском медиацентре "Выборы-2021" сообщил член Санкт-Петербургской избирательной комиссии с правом решающего голоса Олег Зацепа.

"Уставом Санкт-Петербурга предусмотрен способ расчета даты первого заседания законодательного собрания - это среда через неделю, следующую после выборов, то есть это 29 сентября. К этому моменту, естественно, все ситуации, связанные с конфликтами интересов, замещением или отказом от мандатов должны быть разрешены", - сказал Зацепа, добавив, что в горизбиркоме надеются, что кандидаты определятся по этим вопросам до конца текущей рабочей недели.

Согласно действующим правилам, первое заседание будет открывать и вести старейший депутат. Это представитель от КПРФ.

Как пояснил Зацепа, в соответствии с результатами голосования на выборах распределение депутатских мандатов в заксобрании будет следующим: у "Единой России" - 29, у КПРФ - семь, у партии "Справедливая Россия - Патриоты - За правду" - пять, у "Новых людей" - три, у ЛДПР - четыре, у "Яблока" - два.