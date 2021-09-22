Мосгоризбирком зарегистрирует Кац и Рыжкова депутатами Мосгордумы 24 сентября

МОСКВА, 22 сентября. /ТАСС/. Избранные на довыборах депутаты Мосгордумы седьмого созыва Елена Кац и Владимир Рыжков будут зарегистрированы в пятницу, 24 сентября. Об этом сообщил ТАСС в среду зампредседателя Мосгоризбиркома Дмитрий Реут.

"Зарегистрировать [избранных депутатов Мосгордумы] планируем в пятницу", - сказал Реут.

Ранее дополнительные выборы депутатов Мосгордумы седьмого созыва по одномандатным избирательным округам №19 и №37 были признаны Мосгоризбиркомом состоявшимися и действительными, в столичный парламент избраны два депутата. Так, на довыборах в Мосгордуму по округу №19 избрана Елена Кац - у нее 24 138, или 34,11% голосов, по округу №37 - Владимир Рыжков, у него 16 623 или 21,05% голосов. Кац была выдвинута на довыборы партией "Единая Россия", Рыжков - партией "Яблоко". Голосование на довыборах депутатов Мосгордумы проводилось как в традиционном, так и электроном форматах.

"Церемония [принятия присяги избранными депутатами состоится] сразу после соответствующего заседания [Московской] избирательной комиссии", - уточнил ТАСС в среду председатель Мосгордумы Алексей Шапошников. Ранее он сообщал, что очередное заседание городской думы назначено на 29 сентября.

Довыборы в Московскую городскую думу проходили в столице 17-19 сентября одномандатных избирательных округах №19 и №37 из-за смерти депутата Николая Губенко и лишения депутатского статуса за условный срок по делу о мошенничестве Олега Шереметьева. Всего в двух округах были зарегистрированы 22 кандидата - 13 и 9 соответственно. Голосование проходило на избирательных участках и онлайн. Итоговая явка на онлайн-довыборы депутатов Мосгордумы составила 96,3%, было выдано 75 336 бюллетеней.