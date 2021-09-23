МИД РФ сообщил, что Москва и Каир намерены углублять внешнеполитическую координацию

МОСКВА, 23 сентября. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров на встрече с главой МИД Египта Самехом Шукри на полях Генеральной Ассамблеи ООН обсудил ситуацию на Ближнем Востоке и палестино-израильское урегулирование. Стороны также выразили обоюдный настрой на углубление внешнеполитической координации двух стран, сообщается в четверг сообщается на сайте МИД РФ.

"Главы внешнеполитических ведомств двух стран обменялись мнениями по актуальным аспектам положения на Ближнем Востоке и Севере Африки с акцентом на ситуации в Ливии и Сирии, а также в палестино-израильском урегулировании. Выражен обоюдный настрой Москвы и Каира на углубление внешнеполитической координации, в том числе в рамках ООН и на других международных площадках", - указано в сообщении.

Отмечается, что стороны рассмотрели вопросы дальнейшего развития российско-египетских отношений. Министры также отметили необходимость поддержания повышенной динамики двусторонних контактов, важную роль в которых играет налаженный доверительный диалог между лидерами стран.

"Подчеркнута обоюдная уверенность в том, что вступивший в силу в январе 2021 года договор о всестороннем партнерстве и стратегическом сотрудничестве между Россией и Египтом позволит обеспечить укрепление взаимодействия в торгово-экономической, гуманитарной и других сферах", - добавили в российском внешнеполитическом ведомстве.

Лавров прибыл в среду в штаб-квартиру всемирной организации для участия в мероприятиях недели высокого уровня Генассамблеи.