В Совфеде отреагировали на информацию о запрете свободного перемещения делегации РФ в ПАСЕ

МОСКВА, 23 сентября. /ТАСС/. Сенаторская часть российской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы еще не приняла решение о формате своего участия в очередной сессии, но речь о запрете на перемещение в ПАСЕ не идет. Об этом ТАСС сообщил первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Кисляк, возглавляющий сенатскую часть делегации РФ в ПАСЕ.

"Решение о формате участия сенаторов в сессии ПАСЕ еще не принято, потому что мы ждем полных уточнений относительно условий, которые создаются для работы делегации во Франции", - сказал сенатор.

"Речь идет не о запрете [на перемещение]. Во Франции есть режим допуска неграждан Евросоюза, который распространяется, естественно, на Россию. Вопрос в том, какие условия они нам создадут, чтобы мы могли спокойно работать в ПАСЕ в соответствии с требованиями по обеспечению условий для работы, которые Франция должна как принимающая страна всем предоставить", - добавил сенатор, комментируя заявление члена делегации Владимира Круглого о том, что российской делегации запретили свободное перемещение в ПАСЕ.

Кисляк обратил внимание, что сенаторы ждут окончательную официальную позицию от французской стороны об условиях, которые будут созданы делегации для участия в работе ассамблеи. Члены делегации в любом случае будут участвовать в сессии ПАСЕ, "если не лично, то в дистанционном формате точно", сказал он.

Ранее глава делегации РФ Петр Толстой сообщил ТАСС, что депутаты Госдумы седьмого созыва смогут принять участие в осенней сессии ПАСЕ, которая стартует 27 сентября, так как к ее началу их депутатские полномочия еще сохранятся.