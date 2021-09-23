Песков заявил, что решения об очном участии Путина в саммите G20 в Италии пока нет

МОСКВА, 23 сентября. /ТАСС/. Решения об очном участии президента России Владимира Путина в саммите Группы двадцати в Риме пока нет, формат будет зависеть от эпидемиологической обстановки в РФ и в Италии. Об этом заявил в четверг журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Пока нет решения, - сказал представитель Кремля. - В наше время такие решения принимаются ближе к дате проведения. Все будет зависеть от целого ряда факторов. Мы не знаем, как будет динамика [по распространению коронавируса] и в Италии, и у нас".

"Безусловно, это очень важное мероприятие, мы ждем, готовимся к нему, но решение пока не принималось", - добавил Песков.

Саммит Группы двадцати состоится в Риме 30-31 октября. Председательствующая в G20 Италия также занимается организацией чрезвычайного саммита "двадцатки" по Афганистану.

Накануне премьер-министр Италии Марио Драги и глава российского государства обсудили в ходе телефонного разговора ситуацию в Афганистане и подготовку к саммиту "большой двадцатки".

Ранее Песков не исключал участие Путина во встрече на высшем уровне по Афганистану, если она состоится. Итальянская сторона объявляла, что саммит может пройти после недели высокого уровня на Генеральной ассамблее ООН (не ранее 30 сентября). При этом, скорее всего, встреча будет виртуальной.