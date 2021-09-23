Мурадов: РФ надо ужесточить позицию в вопросе признания Украиной Крыма российским

СИМФЕРОПОЛЬ, 23 сентября. /ТАСС/. Ожидания, что ситуация на Украине изменится в лучшую сторону, не принесли результата, поэтому Россия должна занять более жесткую позицию по отношению к Киеву в вопросе признания российского статуса Крыма. Таким мнением в эфире телеканала "Россия-24" поделился постпред Республики Крым при президенте РФ, вице-премьер правительства региона Георгий Мурадов.

"Мы уже через семь с половиной лет неудачных ожиданий о том, что на Украине что-нибудь изменится в лучшую сторону, должны переходить к позиции, на мой взгляд, принуждения Украины к признанию российского статуса Крыма. Таких мер принуждения может быть очень много", - сказал Мурадов.

Постпред Крыма напомнил, что ранее Украина ввела санкции из-за воссоединения Крыма с Россией. Кроме того, в отношении полуострова были организованы блокады. "Если мы одну десятую часть (от тех мер, которые Украина применила по отношению к России - прим. ТАСС) используем в плане принуждения Украины к признанию российского статуса Крыма, я думаю, ситуация радикально изменится", - добавил Мурадов.

Крымские татары

Мурадов добавил, что Крым будет поддерживать связи с проживающими в Турции крымскими татарами.

"Поскольку в Турции проживает большая крымско-татарская община, мы, безусловно, будем стремиться поддерживать связи с ними. <...> Это правильная абсолютно политика", - сказал он.

По его словам, необходимо "использовать фактор крымско-татарского народа как фактор дружбы, моста, который объединяет турецкую культуру и крымско-татарскую культуру как тюркскую культуру". "И это можно делать на благо мира, дружбы и сотрудничества, а не во вред и не для распрей, как пытаются некоторые политические круги это делать в Турции сегодня", - отметил постпред Крыма.