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Путин проведет встречу с главой Республики Марий Эл

Встреча пройдет в режиме видеоконференции

МОСКВА, 23 сентября. /ТАСС/. Президент Владимир Путин проведет в четверг по видеосвязи рабочую встречу с главой Республики Марий Эл Александром Евстифеевым. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Несколько встреч в режиме видеоконференции [запланированы у президента], одну из них мы покажем. Он продолжит региональные дела, сегодня будет Марий Эл, он [Путин] встретится с главой республики [Александром] Евстифеевым", - сказал Песков.

"Сегодня день непубличной работы, обычная рутинная работа", - добавил представитель Кремля.

На вопрос о графике президента на 24 сентября, пятницу, Песков отвечать не стал. "Мы вас проинформируем", - сказал журналистам пресс-секретарь.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссияПесков, Дмитрий СергеевичЕвстифеев, Александр АлександровичМарий Эл
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