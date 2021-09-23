Путин проведет встречу с главой Республики Марий Эл

МОСКВА, 23 сентября. /ТАСС/. Президент Владимир Путин проведет в четверг по видеосвязи рабочую встречу с главой Республики Марий Эл Александром Евстифеевым. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Несколько встреч в режиме видеоконференции [запланированы у президента], одну из них мы покажем. Он продолжит региональные дела, сегодня будет Марий Эл, он [Путин] встретится с главой республики [Александром] Евстифеевым", - сказал Песков.

"Сегодня день непубличной работы, обычная рутинная работа", - добавил представитель Кремля.

На вопрос о графике президента на 24 сентября, пятницу, Песков отвечать не стал. "Мы вас проинформируем", - сказал журналистам пресс-секретарь.