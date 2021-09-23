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Источник: консультации РФ и США по стратегической стабильности состоятся 30 сентября

Первый очный раунд в этом году прошел в июле

МОСКВА, 23 сентября. /ТАСС/. Российско-американские консультации по стратегической стабильности пройдут 30 сентября в Женеве. Об этом сообщил ТАСС в четверг дипломатический источник.

"Новый раунд консультаций по стратегической стабильности пройдет 30 сентября в Женеве", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

Первый в 2021 году очный раунд российско-американских консультаций по стратегической стабильности состоялся в июле в Женеве в постоянном представительстве США при женевской штаб-квартире ООН. Российскую делегацию возглавлял замглавы МИД Сергей Рябков, американскую - первый заместитель госсекретаря Уэнди Шерман.

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