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Перминов: решения по мандатам единороссов могут принять в выходные и 27 сентября

МОСКВА, 23 сентября. /ТАСС/. Ключевые решения по вопросу распределения мандатов "Единой России" в Госдуме могут быть приняты в предстоящие выходные дни и понедельник. Об этом сообщил ТАСС в четверг заместитель секретаря генсовета "Единой России" Сергей Перминов.

"Я полагаю, что выходные дни и понедельник будут решающими. В понедельник, я так понимаю, анонсирована встреча президента с пятеркой [федерального списка на выборах]. Там будет решена судьба больших мандатов. А то, что касается территориальных региональных групп, эта работа сейчас ведется. Кто-то пишет отказы, но все это еще в процессе консультаций, все это еще в сборке финальной конструкции по нашей фракции", - сказал Перминов.

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Россия"Единая Россия"
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