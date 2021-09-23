В Астраханской области экс-депутат Госдумы Олег Шеин возглавил фракцию в облдуме

АСТРАХАНЬ, 23 сентября. /ТАСС/. Экс-депутат Госдумы Олег Шеин возглавил фракцию "Справедливая Россия - Патриоты - За правду" в Астраханской областной думе седьмого созыва, сообщили в четверг в пресс-службе облдумы.

"Организационное заседание провели представители "Справедливая Россия - Патриоты - За правду", по его итогам сформирована фракция партии. В ее состав вошли пять человек: Валентина Антипова, Хамзат Даудов, Евгений Дунаев, Олег Шеин и Елена Шеина. Руководителем депутатского объединения избран Олег Шеин, заместителем - Евгений Дунаев", - рассказал собеседник агентства.

Ранее лидер "Справедливой России - Патриотов - За правду" Сергей Миронов сообщил, что "к сожалению, не все кандидаты от нашей партии, включая некоторых депутатов Госдумы прошлого созыва, смогли пройти в новый". "Но я уверен, что их серьезный жизненный и профессиональный опыт послужит на благо России. Среди них - Олег Шеин, Михаил Емельянов, Валерий Газзаев", - отметил политик, выразив уверенность, что "их потенциал будет востребован".

По данным облизбиркома, на выборах с 17 по 19 сентября в Астраханской области избранным депутатом Государственной думы по одномандатному избирательному округу № 74 от Астраханской области стал представитель "Единой России" Леонид Огуль, набравший 47,81% голосов избирателей. Его главный конкурент Олег Шеин ("Справедливая Россия - Патриоты - За правду") занял второе место с результатом 19,20%, на третьем месте оказался представитель КПРФ Халит Аитов, набравший 9,93% голосов избирателей.

Олег Шеин в 1999, 2003, 2007 и в 2016 годах избирался депутатом Госдумы, 4 декабря 2011 года был избран депутатом Думы Астраханской области пятого созыва. Участвовал в выборах мэра Астрахани в 2009 и 2012 годах, где дважды проиграл. В 2014 году проиграл выборы на пост губернатора Астраханской области.