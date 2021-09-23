В МИД РФ заявили, что прием Ирана в ШОС зависит от принятия им всех документов организации

МОСКВА, 23 сентября. /ТАСС/. Скорость процесса вступления Ирана в Шанхайскую организацию сотрудничества (ШОС) зависит от принятия им всех основополагающих документов объединения. Об этом заявил в четверг на онлайн-брифинге спецпредставитель президента РФ по делам ШОС, посол по особым поручениям МИД Бахтиер Хакимов.

"Процесс присоединения, приема нового члена - это не разовое действие. Начало процедуры приема подразумевает, что первым шагом станет подготовка меморандума об обязательствах государства-кандидата в ШОС. Этот меморандум будет подготовлен вначале государствами - членами ШОС, затем путем переговоров он будет дорабатываться с иранской стороной. После подписания начнется процедура следующего этапа, а именно присоединение Ирана к тем документам, которые подписаны в ШОС", - сказал он.

Как отметил Хакимов, на начальном этапе Иран должен присоединиться к основополагающим документам организации, таким как Хартия ШОС, Договор о долгосрочном добрососедстве, дружбе и сотрудничестве, Шанхайская конвенция по борьбе с терроризмом, экстремизмом и сепаратизмом. "Учитывая, что все эти документы ратификационные, процесс присоединения должен проходить с учетом внутреннего законодательства и требований, которые предъявляют государства-члены, - добавил он. - Словом, процедура может быть самая разная по времени, но главное - это работать согласованно, заинтересованно. А уж ускорять или затягивать процедуру, это будет зависеть от того, как будет происходить согласование всех модальностей присоединения Ирана к ШОС".

16-17 сентября в Душанбе под председательством президента Таджикистана Эмомали Рахмона состоялось заседание Совета глав государств ШОС, совпавшее с 20-летием создания организации. По итогам саммита принято 30 документов, выводящих многоплановое сотрудничество на новый уровень. Участники дали зеленый свет началу процесса принятия Ирана в число государств - членов объединения, а Египту, Катару и Саудовской Аравии был предоставлен статус партнера по диалогу.