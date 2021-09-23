Постпредство при СЕ считает нарушением ограничения для сенаторов России в Страсбурге

ПАРИЖ, 23 сентября. /Корр. ТАСС Дмитрий Орлов/. Ограничение на перемещения российских сенаторов за пределами Совета Европы в Страсбурге противоречат соглашению о привилегиях этой организации. Об этом заявил в четверг ТАСС постоянный представитель России при Совете Европы посол Иван Солтановский.

"Въезд на территорию Франции - страны пребывания Совета Европы - по приглашению организации затруднен под предлогом того, что россияне не привиты признанной в Евросоюзе вакциной. Этот же аргумент используется для введения разного рода ограничений для российских делегатов вне стен Совета Европы. Мы считаем, что такая практика противоречит Генеральному соглашению о привилегиях и иммунитетах Совета Европы", - заявил он.

По словам российского постпреда, данный документ, в частности, гласит, что никакие административные или иные ограничения не могут быть установлены в отношении беспрепятственного проезда представителей в ПАСЕ к месту проведения встречи и их возвращения. Он также напомнил, что Соглашение об условиях работы штаб-квартиры Совета Европы предусматривает обязательство французских властей не препятствовать доступу в штаб-квартиру СЕ любых лиц, прибывающих по приглашению страсбургской организации.

Солтановский отметил, что ранее постпредство уже добилось для российских представителей свободного доступа в помещения совета Европы на тех же условиях, что и для делегаций других стран. "Здесь принято решение признавать для работы в штаб-квартире Совета Европы все вакцины, сертифицированные в любой из 47 стран-членов. То есть Совет Европы признает не только "Спутник V", но и все остальные вакцины российского производства", - пояснил он.

"Постоянное представительство России при Совете Европы прилагает максимум усилий, чтобы обеспечить равноправное и полноценное участие российских делегатов в работе ПАСЕ и других органов Совета Европы. Мы продолжаем работать как с руководством секретариата Совета Европы, так и с представительством Франции при СЕ с тем, чтобы обеспечить российским представителям тех же условий работы в Совете Европы, что и у делегатов всех других государств", - заключил он.

Ограничения для сенаторов

Ранее сенатор Владимир Круглый заявил, что российской делегации запретили свободное перемещение по Страсбургу на осенней сессии ПАСЕ из-за отсутствия сертификата о вакцинации одним из препаратов, одобренных в ЕС. По его словам, сенаторов уведомили о возможности передвигаться лишь между отелем и зданием Совета Европы. Первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Кисляк, возглавляющий сенатскую часть делегации РФ в ПАСЕ, сообщил ТАСС, что сенаторы ждут окончательную официальную позицию от французской стороны об условиях, которые будут созданы делегации для участия в работе ассамблеи.

Позже источник в российском парламенте сообщил ТАСС, что все члены российской делегации будут участвовать в сессии удаленно, по видеосвязи.

Осенняя сессия ПАСЕ пройдет в Страсбурге с 27 по 30 сентября. Из-за продолжающейся пандемии она пройдет в гибридном формате при ограниченном присутствии на месте парламентариев. Основное внимание планируется уделить вопросам климата и окружающей среды, однако в повестке заявлены также дебаты о последствиях конфликта между Арменией и Азербайджаном. Кроме того, в понедельник будет принято решение по запросам на срочные дебаты о ситуации в Афганистане и ее последствиях для Европы.