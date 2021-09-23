Губернатор Алтайского края Томенко откажется от мандата депутата краевого парламента

БАРНАУЛ, 23 сентября. /ТАСС/. Глава Алтайского края Виктор Томенко, который возглавлял список партии "Единая Россия" на выборах в краевой парламент, откажется от мандата. Об этом сообщил ТАСС пресс-секретарь губернатора Дмитрий Негреев.

В Алтайском крае на 1 тыс. 793 избирательных участках 17, 18 и 19 сентября выбирали депутатов Госдумы и 68 депутатов регионального парламента. По партийным спискам на выборах краевого парламента единороссов поддержали 34,33% избирателей, КПРФ отдали свои голоса 24,04% избирателей. "Справедливая Россия - Патриоты - За правду" получили 13,68% голосов, "Коммунисты России" - 12,08% и ЛДПР -10,72%. Единороссы также одержали победу в 19 одномандатных избирательных округах. Возглавлял партийный список губернатор региона Виктор Томенко.

"Заявление об отказе от депутатского мандата Виктор Томенко в ближайшие дни направит в краевую избирательную комиссию", - сказал собеседник агентства.

На выборах в Госдуму и Алтайское краевое Законодательное собрание в 2016 году явка была 40,21 и 40,27% соответственно. Тогда "Единая Россия" на выборах в региональный парламент получила более 34% голосов избирателей и проиграла только в трех одномандатных округах. ЛДПР тогда поддержали более 21% проголосовавших жителей, КПРФ - более 21%, более 17% поддержали "Справедливую Россию".