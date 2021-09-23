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Единый день голосования

Памфилова призвала критиков "увидеть бревна" в выборах на Западе, а не "соринки" в России

Глава Центризбиркома привела в пример Канаду, где фото- и видеосъемка на участках строго запрещена

МОСКВА, 23 сентября. /ТАСС/. Председатель Центризбиркома России Элла Памфилова призвала критиков избирательной системы РФ увидеть "бревна" в организации выборов в западных странах, а не искать "соринки" на выборах в РФ.

"В Канаде выборы сейчас проходили совсем недавно. Это к нашим критикам, которые истерили по поводу видеонаблюдения на выборах. Что происходит на участках [в Канаде] никто не видит. Фото- и видеосъемка на участке строго запрещена, нарушителям грозит штраф в $5 тыс. Правда аккредитованные СМИ могут немного поснимать через дверной проем, если руководитель участка разрешит", - сказал Памфилова на заседании ЦИК в четверг.

По ее словам, "со всех сторон сейчас льется антироссийская риторика по поводу массовых вбросов, ужаса и так далее". "Оглянитесь на своих хозяев и тех, кому вы служите, посмотрите, что там творится, прежде чем нам лыко в строку давать. Никаких бревен не видят, только все наши соринки вытаскивают. Ничего, мы с ними справимся", - отметила Памфилова.

Выборы в Госдуму восьмого созыва прошли в течение трех дней - 17, 18 и 19 сентября. Одновременно с выборами в нижнюю палату в единый день голосования прошли прямые выборы глав девяти субъектов РФ и 39 региональных парламентов.

Теги
РоссияЕдиный день голосованияПамфилова, Элла Александровна
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