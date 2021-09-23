Мосгоризбирком не нашел нарушений, способных повлиять на результаты выборов в Москве

МОСКВА, 23 сентября. /ТАСС/. Способных повлиять на результаты выборов в Москве нарушений не зафиксировано. Об этом сообщил в четверг председатель Мосгоризбиркома Юрий Ермолов в ходе заседания Центральной избирательной комиссии в режиме видеосвязи.

"Нарушений, способных повлиять на результаты волеизъявления [граждан] в городе Москве, у нас не установлено. Все 3 660 участков составили протоколы участковых избирательных комиссий и своевременно представили их в территориальные избирательные комиссии. Нет участков, где результаты голосования были бы признаны недействительными", - сказал Ермолов.

Он уточнил, что в столице случаи аннулирования бюллетеней зафиксированы на 14 участках, недействительным признан 461 бюллетень.

По его словам, эта цифра "ничтожна". "Причины - <…> нарушения в ведении реестров избирателей, голосующих на дому, выдача двух бюллетеней по одномандатному и федеральному избирательному округу избирателям, которые имеют право получить бюллетень только по федеральному избирательному округу, нарушение пломб на переносных ящиках", - сказал Ермолов.

Он добавил, что на выборах в столице также был один случай освобождения от должности председателя участковой избирательной комиссии.

Ранее руководитель Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве Алексей Венедиктов сообщал журналистам, что на дому в Москве проголосовали 185 тыс. из 220 тыс. записывавшихся.