В Подмосковье признали недействительными бюллетени 580 избирателей на 11 участках

МОСКВА, 23 сентября. /ТАСС/. Итоги выборов были отменены в Подмосковье на двух избирательных участках, также недействительными признали бюллетени 580 избирателей на 11 участках области. Об этом сообщил в четверг председатель избирательной комиссии Московской области Илья Березкин в ходе заседания Центризбиркома.

С 17 по 19 сентября в Московской области проходили выборы депутатов Госдумы, Мособлдумы, а также выборы в органы местного самоуправления. По данным властей региона, всего проголосовали около 2,6 млн человек. Березкин уточнил, что в период проведения избирательной кампании на территории Московской области работало 4 092 участковых избирательных комиссии. В общей сложности облизбирком получил 69 жалоб и 638 обращений.

"Признание недействительными бюллетеней. Это произошло на 11 избирательных участках, которые затронули четыре избирательных округа по выборам депутатов Госдумы в муниципалитетах Балашиха, Чехов, Егорьевск, Люберцы, Мытищи и Кашира. Такие решения суммарно затронули 580 избирателей. <...> По всем этим случаям мы сразу провели проверку, по резонансным <...> были отстранены от работы те члены комиссии, которые так или иначе имели отношение к этим случаям", - сказал он.

Кроме того, были отменены итоги на двух избирательных участках - в Одинцово на участке № 1976 и в Сергиевом Посаде на участке № 2758. "Были допущены ошибки в работе со списками, с выдачей бюллетеней, и по совокупности мы не смогли признать факт того, что можно установить реальное волеизъявление граждан. <...> Так, например, по Сергиеву Посаду, к сожалению, это затронуло 677 избирателей", - рассказал председатель облизбиркома.

Также, по его словам, на участке № 3667 в городском округе Балашиха с помощью видеонаблюдения было предположительно выявлен вброс бюллетеней в КОИБ - мужчина ввел восемь бюллетеней из положенных четырех для него. Член комиссии, который выдал эти бюллетени, был отстранен от работы. "Мы незамедлительно опломбировали КОИБ, <...> в него не продолжали голосовать, <...> дальше голосование продолжалось в стационарный ящик. Это было в первый день, 17 сентября", - сообщил Березкин.

По всем случаям признания недействительными бюллетеней, а также по отмене итогов выборов на участках и по ситуации в Балашихе областная избирательная комиссия работает с правоохранительными органами, добавил председатель комиссии.