В Нью-Йорке на полях ГА ООН прошла встреча Лаврова с президентом Боливии

ООН, 23 сентября. /ТАСС/. Глава МИД РФ Сергей Лавров встречается с президентом Боливии Луисом Арсе на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке.

"Передаю вам наилучшие пожелания от президента Путина", - сказал российский министр в начале встречи.

"И ему [передайте]", - ответил Арсе.

Лавров добавил: "Он знает, что скоро у вас день рождения. Он надеется, что вы как следует отметите его".

Далее встреча продолжилась в закрытом для прессы режиме.

В МИД РФ позднее сообщили, что Лавров обсудил с Арсе вопросы укрепления двустороннего сотрудничества между странами.

"Подтвержден курс на всестороннее укрепление многоплановых российско-боливийских связей. Особое внимание уделено ключевым аспектам развития двустороннего политдиалога и сотрудничества в международных делах, - говорится в сообщении МИД РФ. - Подчеркнуты приверженность России и Боливии центральной роли ООН, принципам международного права, суверенитета государств и невмешательства в их внутренние дела".

Как проинформировали в дипведомстве, на встрече также рассматривались вопросы взаимодействия в торгово-экономической сфере, включая перспективы реализации крупных инвестиционных проектов, возможности наращивания культурно-гуманитарных обменов. "Отмечен обоюдный настрой на расширение совместной работы по противодействию пандемии COVID-19", - добавили в министерстве.