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Генассамблея ООН
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Источник: Лавров встретится на полях ГА ООН с Боррелем

Также запланированы переговоры с главами МИД Японии, Сирии, Франции, отметил собеседник ТАСС

ООН, 23 сентября. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров встретится в четверг на полях сессии Генеральной Ассамблеи ООН с верховным представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепом Боррелем, а также проведет переговоры с главами МИД ряда стран. Об этом сообщил ТАСС источник в российской делегации.

"Запланированы встречи с Боррелем, коллегами из Сирии, Японии, Франции, Саудовской Аравии, Кубы, а также с председателем 76-й сессии ГА ООН", - информировал собеседник.

Ожидается также беседа с бывшим госсекретарем США Генри Киссинджером.

Лавров прибыл в Нью-Йорк накануне и уже провел ряд встреч с зарубежными коллегами.

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Лавров, Сергей ВикторовичРоссияГенассамблея ООНБоррель, Жозеп
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