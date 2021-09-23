Источник: Лавров встретится на полях ГА ООН с Боррелем

ООН, 23 сентября. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров встретится в четверг на полях сессии Генеральной Ассамблеи ООН с верховным представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепом Боррелем, а также проведет переговоры с главами МИД ряда стран. Об этом сообщил ТАСС источник в российской делегации.

"Запланированы встречи с Боррелем, коллегами из Сирии, Японии, Франции, Саудовской Аравии, Кубы, а также с председателем 76-й сессии ГА ООН", - информировал собеседник.

Ожидается также беседа с бывшим госсекретарем США Генри Киссинджером.

Лавров прибыл в Нью-Йорк накануне и уже провел ряд встреч с зарубежными коллегами.