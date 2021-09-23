Лавров в беседе с председателем Генассамблеи ООН отметил важность учета мнений всех стран

МОСКВА, 23 сентября. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров на встрече в четверг с председателем 76-й сессии Генассамблеи ООН Абдуллой Шахидом отметил важность выстраивания работы организации с учетом интересов всех стран.

"Отмечена важность выстраивания работы Генеральной ассамблеи вокруг объединительной повестки дня при учете интересов всех государств-членов, а также при строгом соблюдении принципа разделения труда между основными органами Всемирной организации", - говорится в сообщении МИД РФ.

Кроме того, стороны подтвердили приверженность центральной координирующей роли ООН в мировых делах, акцентировали необходимость неукоснительного следования целям и принципам Устава организации. "Министр выразил настрой России на всемерное содействие повышению эффективности и авторитета Генассамблеи", - указали в МИД РФ.

Лавров и Шахид также обсудили различные аспекты деятельности Генассамблеи и несколько сюжетов, рассматриваемых на ней.