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Генассамблея ООН

Лавров в беседе с председателем Генассамблеи ООН отметил важность учета мнений всех стран

Министр выразил настрой России на всемерное содействие повышению эффективности и авторитета Генассамблеи

МОСКВА, 23 сентября. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров на встрече в четверг с председателем 76-й сессии Генассамблеи ООН Абдуллой Шахидом отметил важность выстраивания работы организации с учетом интересов всех стран.

"Отмечена важность выстраивания работы Генеральной ассамблеи вокруг объединительной повестки дня при учете интересов всех государств-членов, а также при строгом соблюдении принципа разделения труда между основными органами Всемирной организации", - говорится в сообщении МИД РФ.

Кроме того, стороны подтвердили приверженность центральной координирующей роли ООН в мировых делах, акцентировали необходимость неукоснительного следования целям и принципам Устава организации. "Министр выразил настрой России на всемерное содействие повышению эффективности и авторитета Генассамблеи", - указали в МИД РФ.

Лавров и Шахид также обсудили различные аспекты деятельности Генассамблеи и несколько сюжетов, рассматриваемых на ней.

Теги
Лавров, Сергей ВикторовичРоссияГенассамблея ООН
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