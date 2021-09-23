Рабочую группу по подготовке первого заседания новой Госдумы возглавит Александр Жуков

МОСКВА, 23 сентября. /ТАСС/. Действующий первый вице-спикер Госдумы Александр Жуков возглавит временную рабочую группу по подготовке первого заседания нижней палаты восьмого созыва. Предложение назначить его на этот пост озвучил секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак во время совещания руководства партии с членами рабочей группы, сообщает в четверг пресс-служба "Единой России".

"Думаю, что выражу общее мнение по кандидатуре руководителя рабочей группы. Безусловно, это Александр Дмитриевич Жуков, который является первым вице-спикером Госдумы и отвечает за законопроектную деятельность. Это предложение обсуждалось с (председателем партии "Единая Россия") Дмитрием Анатольевичем Медведевым, он его поддержал", - приводит слова Турчака пресс-служба партии.

Как отметил Турчак, Жуков как руководитель рабочей группы подготовит предложения по структуре Госдумы, структуре руководящего состава, количеству комитетов и направлениям деятельности. При этом заместителем Жукова предложено назначить замсекретаря генсовета "Единой России" Владимира Васильева. "Владимир Абдуалиевич займется кадровыми вопросами", - отметил Турчак.

Он также предложил распределить направления работы между другими членами группы. В частности, депутаты Андрей Исаев и Дмитрий Вяткин займутся первичной организацией работы фракции и подготовят предложения по ее структуре.

Во вторник председатель Госдумы седьмого созыва Вячеслав Володин подписал распоряжение об образовании временной рабочей группы по подготовке первого заседания нижней палаты восьмого созыва. В состав группы войдут представители всех партий, прошедших в нижнюю палату парламента. "Единая Россия" имеет в ней большинство, так как группа формируется пропорционально количеству прошедших в Госдуму кандидатов из федеральных списков партий. В нее, в частности, вошли Александр Жуков, Андрей Исаев, Раиса Кармазина, Павел Крашенинников, Андрей Макаров, Олег Морозов, Евгений Москвичев, Ольга Тимофеева.

Выборы в Госдуму восьмого созыва проходили в течение трех дней - 17, 18 и 19 сентября. После обработки 100% итоговых протоколов "Единая Россия" набрала по партийному списку 49,82%, КПРФ - 18,93%, ЛДПР - 7,55%, "Справедливая Россия - За правду" - 7,46%, "Новые люди" - 5,32%. ЦИК планирует утвердить окончательные результаты выборов на заседании 24 сентября.

В новость была внесена правка (20:02 мск) - уточняется состав рабочей группы в пятом абзаце в связи с уточнением информации пресс-службой.



