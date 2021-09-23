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Замглавы МИД РФ отметил вклад завершающего миссию в Москве посла Италии в развитие диалога

Между Александром Грушко и Паскуале Терраччано состоялся обмен мнениями по актуальным вопросам двусторонней повестки дня, а также европейским делам

МОСКВА, 23 сентября. /ТАСС/. Замглавы МИД РФ Александр Грушко в четверг принял завершающего свою миссию в Москве посла Италии Паскуале Терраччано и отметил его личный вклад в развитие двусторонних отношений.

"Заместитель министра отметил личный вклад Паскуале Терраччано в укрепление российско-итальянского сотрудничества и поддержание позитивной динамики взаимодействия между двумя странами. Состоялся обмен мнениями по актуальным вопросам двусторонней повестки дня, а также европейским делам", - говорится в сообщении российского дипведомства.

Ранее посол Италии в Японии Джорджио Стараче, выступая на полях Восточного экономического форума, сообщил, что с 1 октября сменит Терраччано и возглавит итальянскую дипмиссию в Москве.

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