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Захарова сообщила, что разговора Лаврова и Блинкена на ногах на Генассамблее ООН не было

Комментируя кадры рукопожатия главы МИД России и Госсекретаря США, дипломат отметила, что это "просто приветствие членов "пятерки", которыми они обычно обмениваются, когда находятся в зале Совбеза"

МОСКВА, 23 сентября. /ТАСС/. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что разговора министра иностранных дел России Сергея Лаврова и госсекретаря США Энтони Блинкена на ногах на 76-й сессии Генассамблеи ООН не было.

"Многие назвали это встречей на ногах или каким-то контактом кулуарным. Это просто приветствие членов "пятерки", которыми они обычно обмениваются, когда находятся в зале Совета Безопасности ООН", - сказала она в четверг в эфире телеканала "Россия-1", комментируя кадры рукопожатия Лаврова и Блинкена.

В среду Лавров и Блинкен приняли участие в традиционной встрече глав внешнеполитических ведомств пяти постоянных членов Совета Безопасности ООН с Генеральным секретарем организации Антониу Гутерришем на полях 76-й сессии Генассамблеи ООН.

Теги
Лавров, Сергей ВикторовичСШАРоссияЗахарова, Мария ВладимировнаБлинкен, Энтони
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