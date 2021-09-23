Захарова: заявления Зеленского о неэффективности ООН говорят о непонимании процессов

МОСКВА, 23 сентября. /ТАСС/. Заявления президента Украины Владимира Зеленского о неэффективности ООН, которые прозвучали во время его выступления на 76-й Генассамблее организации, свидетельствуют о его непонимании специфики международных дел и процессов. Об этом заявила в четверг официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире телеканала "Россия-1".

"Только человек, действительно непонимающий ничего в международных делах, в истории появления и создания ООН, в ее повестке, ежедневной рутине и в том, какое количество людей задействовано каждый день в различных уголках мира, как миротворцы, гуманитарщики, переговорщики от этой всемирной организации, только человек, абсолютно непонимающий этих вещей, мог заявить такое", - сказала она.

Как отметила дипломат, ООН по-прежнему является действенным институтом и площадкой для урегулирования глобальных кризисных ситуаций. "Когда ты не имеешь своего личного конкретного вклада в историю международных отношений, когда тебе еще не удалось не только разрешить, но и каким либо образом разрядить атмосферу вокруг какой-либо мировой кризисной ситуации, и даже у себя дома ты не можешь навести порядок, не стоит учить тех, кто десятилетиями создавал действенный международный институт, который много раз спасал человечество, конкретные страны и народы, разрешал кризисы и делал все для того, чтобы решить самую главную задачу, которая была поставлена перед ООН, а именно недопущение новой мировой войны", - добавила Захарова.

В четверг прошло выступление Зеленского на 76-й сессии ГА ООН в Нью-Йорке, в ходе которого украинский лидер сравнил Всемирную организацию с "супергероем на пенсии" и "слабым, вялым, ненужным дедом, жизнь которого прошла зря". Зеленский также отметил неэффективность организации в решении проблемы терроризма, вооруженной агрессии, а также в борьбе с пандемией коронавируса.