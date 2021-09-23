Губернатор Волгоградской области отказался идти в Госдуму

ВОЛГОГРАД, 23 сентября. /ТАСС/. Глава Волгоградской области Андрей Бочаров, который возглавил региональный список кандидатов "Единой России" на выборах в Госдуму, отказался от мандата. Об этом сообщил ТАСС в четверг источник в администрации региона.

"Андрей Бочаров отказывается от мандата. Заявление есть, но оно не опубликовано", - сказал собеседник агентства, который подтвердил ТАСС, что Бочаров продолжит работать в своей нынешней должности.

Ранее сообщалось, что "Единая Россия" лидировала на выборах в Госдуму в Волгоградской области с 58,44% голосов после обработки 100% протоколов.