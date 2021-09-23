Делегация России в СПЧ ООН обвинила комиссию по Сирии в решении конъюнктурных задач

ЖЕНЕВА, 23 сентября. /ТАСС/. Российская делегация на 48-й сессии Совета ООН по правам человека (СПЧ) в Женеве обратила внимание на недостатки в работе Независимой международной комиссии по расследованию нарушений прав человека в Сирии, в частности на использование ею проблематики прав человека для решения конъюнктурных задач. В докладах комиссии замалчиваются темы иностранной оккупации сирийской территории и применения незаконных санкций против Дамаска, заявил в четверг на сессии представитель делегации РФ Артур Черняков.

Дипломат напомнил, что Москва неоднократно указывала на изъяны в работе комиссии, которая, в частности, "регулярно выходит за рамки своего мандата, рассуждая о возможном применении властями САР химического оружия". В ее очередном докладе, опубликованном на минувшей неделе, "наглядно прослеживается порочная практика использования комиссией правочеловеческого дискурса для решения конъюнктурных задач в угоду государствам, заинтересованным в свержении законного правительства Сирии", сказал Черняков. При этом "замалчиваются темы иностранной оккупации территории Сирии, разграбления природных богатств и применения незаконных односторонних санкций".

Из материалов комиссии следует, что террористы из организации "Хайят Тахрир аш-Шам" (деятельность запрещена на территории РФ) "являются едва ли не наименьшим злом в Сирии", продолжил представитель делегации РФ. На этом фоне "упорно игнорируются усилия властей по преодолению кризиса, а также императив продолжения борьбы с терроризмом", сказал Черняков. "Мы не видим, как эти ангажированные наработки могут помочь консолидации международных усилий по достижению политического урегулирования в Сирии, - отметил дипломат. - Скорее наоборот - такие заключения отдаляют заключение мира".