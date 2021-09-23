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Лавров на полях ГА ООН провел встречу с главой МИД Франции

Жан-Ив Ле Дриан ранее заявил, что намерен обсудить с Лавровым ситуацию в Афганистане и на Украине, а также иранскую ядерную сделку
© Григорий Сапожников/ТАСС

ООН, 23 сентября. /ТАСС/. Глава МИД РФ Сергей Лавров провел на полях 76-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН встречу с французским коллегой Жан-Ивом Ле Дрианом. Министры тепло поприветствовали друг друга и обменялись рукопожатием, далее беседа продолжилась без прессы.

Ранее Ле Дриан заявил, что намерен обсудить с Лавровым ситуацию в Афганистане и на Украине, а также иранскую ядерную сделку.

Лавров прибыл в Нью-Йорк в среду, у российского министра уже состоялось более десятка встреч с зарубежными коллегами.

Теги
Лавров, Сергей ВикторовичРоссияФранцияЛе Дриан, Жан-Ив
Генассамблея ООН
Лавров и Ле Дриан обсудили Афганистан, Карабах и ядерную сделку с Ираном
Министры подробно рассмотрели широкий перечень двусторонних вопросов, касающихся развития российско-французских связей в политической, экономической и культурно-гуманитарной сферах
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