Лавров на полях ГА ООН провел встречу с главой МИД Франции

ООН, 23 сентября. /ТАСС/. Глава МИД РФ Сергей Лавров провел на полях 76-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН встречу с французским коллегой Жан-Ивом Ле Дрианом. Министры тепло поприветствовали друг друга и обменялись рукопожатием, далее беседа продолжилась без прессы.

Ранее Ле Дриан заявил, что намерен обсудить с Лавровым ситуацию в Афганистане и на Украине, а также иранскую ядерную сделку.

Лавров прибыл в Нью-Йорк в среду, у российского министра уже состоялось более десятка встреч с зарубежными коллегами.