Лавров и Ле Дриан обсудили Афганистан, Карабах и ядерную сделку с Ираном

МОСКВА, 24 сентября. /ТАСС/. Главы МИД РФ и Франции Сергей Лавров и Жан-Ив Ле Дриан обсудили на встрече на полях 76-й сессии Генассамблеи ООН ситуацию в Афганистане и подтвердили готовность совместно способствовать установлению мира в этой стране. Стороны также коснулись проблематики ядерной сделки с Ираном, ситуации в Ливии и процесса стабилизации в Нагорном Карабахе, говорится в распространенном в пятницу сообщении МИД РФ.

"Главы внешнеполитических ведомств обстоятельно обсудили актуальные темы международной повестки дня. Детально рассмотрено развитие ситуации в Афганистане. С обеих сторон подтверждена готовность совместными усилиями способствовать установлению мира и стабильности в этой стране, в том числе в рамках СБ ООН, - говорится в документе. - Проведен обмен мнениями по проблематике урегулирования в Ливии и вокруг иранской ядерной программы".

Стороны также выразили обоюдный настрой на продолжение работы по стабилизации в Нагорном Карабахе "прежде всего в формате Минской группы ОБСЕ". "Затронут ряд других региональных сюжетов, представляющих взаимный интерес", - добавили на Смоленской площади.

"Министры подробно рассмотрели широкий перечень двусторонних вопросов, касающихся развития российско-французских связей в политической, экономической и культурно-гуманитарной сферах. Обсужден график дальнейших контактов", - говорится в сообщении.